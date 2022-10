Svela il futuro interpretando i tarocchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svela il futuro interpretando i tarocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CARTOMANTE

Significato/Curiosita : Svela il futuro interpretando i tarocchi

In avanti i riferimenti diventano interminabili. anche la favola i tarocchi degli gnomi (1990) di giordano berti si ispira alla cabala: i nomi delle...

Personalità del consultante o del cartomante stesso. il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vieta l'attività di cartomante (vedi articolo 121 ultimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

