Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa Croce in Gerusalemme nel XII secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il da Piacenza che fu cardinale presbitero di Santa Croce in Gerusalemme nel XII secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARDOINO

Significato/Curiosita : Il da piacenza che fu cardinale presbitero di santa croce in gerusalemme nel xii secolo

Significati, vedi piacenza (disambigua). piacenza (ascolta[·info], piaseinsa [pia'zis] in dialetto piacentino) è un comune italiano di 102 964 abitanti...

ardoino – variante del nome proprio di persona italiano maschile arduino ardoino da piacenza – religioso e cardinale italiano nicola ardoino – patriota... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

