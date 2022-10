Miseri con un sinonimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Miseri con un sinonimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GRAMI

Significato/Curiosita : Miseri con un sinonimo

Metaforica al sinonimo di persona inerme, inetta o sciocca. una delle prime volte (se non la prima) in cui compare il termine usato con questo significato...

Angelo gatti grami – patriota italiano elton grami – ex calciatore albanese...

