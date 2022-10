Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : DIRETTORE DI SCENA

Significato/Curiosita : Ha l incarico di organizzare la rappresentazione nei suoi aspetti pratici

In poco più di un anno il clamore si sgonfiò, lasciando hubbard e le sue fondazioni piene di debiti e con una serie di problemi pratici da affrontare:...

direttore di scena è il responsabile dell'allestimento di uno spettacolo e conosce a fondo tutti i ruoli tecnici della compagnia (luci, audio, scena,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 ottobre 2022

Altre definizioni con incarico; organizzare; rappresentazione; suoi; aspetti; pratici; incarico ufficiale assunto provvisoriamente; incarico o stipendio che dura per tutta la vita; incarico affidato provvisoriamente; Un delicato incarico per diplomatici; Amministrare, organizzare ; Società che consente di organizzare riunioni online; Progettare e organizzare ; Si possono organizzare per beneficenza; rappresentazione teatrale successiva alla prima; Il suo sviluppo ha permesso la rappresentazione dei mondi in tre dimensioni; Testo destinato alla rappresentazione in scena; rappresentazione schematica; Città italiana famosa per i suoi canali; È nota per i suoi vetri; I suoi semi si trovano sul panino per hamburger; I suoi anelli... vengono fritti; aspetti letterari; aspetti secondari di una questione; Privo, in particolare di aspetti negativi; Chi lo fa lo aspetti ; Una marca di pratici orologi vivaci e colorati; L opposto di pratici tà; Non pratici ; pratici manuali contenenti formule e dati; Cerca nelle Definizioni