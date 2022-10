Il territorio sardo che comprende Carbonia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il territorio sardo che comprende Carbonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il territorio sardo che comprende carbonia

Abitanti. istituita con l.r. n. 2 del 4 febbraio 2016, comprende i territori delle ex province di carbonia-iglesias e medio campidano, dismesse in conseguenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sulcis (disambigua). il sulcis (meurreddìa o surcis in sardo) è un territorio della sardegna...