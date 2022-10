Sigla in calce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla in calce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NB

Significato/Curiosita : Sigla in calce

Come legante prevalentemente la calce aerea. fino a quando il legante della malta era costituito soltanto dalla calce aerea, l'indurimento del calcestruzzo...

Nota bene nb – simbolo chimico del niobio nb – codice vettore iata di sterling airlines nb – codice iso 639-2 alpha-2 del norvegese bokmål nb – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con sigla; calce; La sigla dei 33 giri; Organizza la Formula Uno sigla ; sigla della Posta elettronica certificata; Elemento chimico con sigla Rb; Macchine impastatrici di calce struzzo; Macchina che impasta la calce ; Si appone in calce ; Materiale da costruzione costituito da tondini di ferro inseriti nel calce struzzo; Cerca nelle Definizioni