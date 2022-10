Periodo di difficoltà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo di difficoltà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRISI

Significato/Curiosita : Periodo di difficolta

di difficoltà e inoltre a seconda dei paesi (europa, stati uniti) ci possono essere scale diverse: difficoltà alpinistica: è una scala di difficoltà di...

crisi film del 1928 di georg wilhelm pabst crisi film del 1946 di ingmar bergman crisi economica del sistema economico di una o più nazioni. crisi finanziaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

