Un passaggio al centro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un passaggio al centro.

Soluzione 5 lettere : CROSS

Significato/Curiosita : Un passaggio al centro

Rimane fino al 1993. al momento dello scioglimento della democrazia cristiana, è fra i dirigenti favorevoli ad un'alleanza moderata di centro-destra, seguendo...

cross – comune statunitense del wisconsin cross – fiume africano ben cross (1947) – attore inglese chris cross, nome d'arte di christopher allen (1952)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con passaggio; centro; Rottura di un tessuto passaggio in auto; Lo praticano certi turisti per avere un passaggio ; L esploratore svedese che per primo scoprì il passaggio di Nord Est; passaggio nell acqua; centro di Accoglienza Straordinaria; centro di Modane; centro della Sardegna; Aiuta a fare centro ; Cerca nelle Definizioni