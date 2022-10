Materiale per candele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale per candele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CERA

Significato/Curiosita : Materiale per candele

Prove storiche dell'uso delle candele vere e proprie risalgono all'viii secolo. fino al 1850 per la realizzazione delle candele si utilizzavano la cera d'api...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cera (disambigua). la cera è una miscela di esteri di acidi grassi e alcoli grassi. il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con materiale; candele; materiale antiaderente per pentole; materiale usato nella chirurgia estetica; Come un materiale che protegge da alte temperature; materiale per scatolame; Fabbriche di candele ; Di solito è l ingrediente principale delle candele ; Estremità di candele ; Si usava per fare le candele ;