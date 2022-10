Si fa, ma non si dice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fa, ma non si dice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : BENEFICENZA

Significato/Curiosita : Si fa, ma non si dice

ma cosa ci dice il cervello è un film del 2019 diretto da riccardo milani. giovanna salvatori, una madre separata da enrico, un ufficiale pilota dell'aeronautica...

Il termine carità, per indicare l'azione del fare o ricevere beneficenza. le beneficenza viene di solito fatta devolvendo gli introiti ottenuti in apposite... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

