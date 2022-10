Cresce in grappoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cresce in grappoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UVA

Significato/Curiosita : Cresce in grappoli

E si divaricano evidenziando gli acheni. il frutto è un achenio e cresce in grappoli ovoidali lunghi 8–12 cm. il seme è di colore rosso intenso e fuoriesce...

Significati, vedi uva (disambigua). disambiguazione – "acino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acino (disambigua). l'uva è il frutto della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

Altre definizioni con cresce; grappoli; Il tasso che cresce con l arrivo di molti neonati; I rettili a cui ricresce la coda; Prime in cresce ndo; cresce re e migliorare; Si staccano dai grappoli ; Pianta dai fiori a grappoli profumati; Pianta rampicante con grappoli di fiori lilla; grappoli senza acini; Cerca nelle Definizioni