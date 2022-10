Colpi con una posata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpi con una posata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COLTELLATE

Significato/Curiosita : Colpi con una posata

Del nord, a ovest delle isole orcadi, la nave su cui viaggiava colpì una mina posata da un sommergibile tedesco, l'u-75: l'incrociatore affondò. dei...

harry potter e i doni della morte - parte 1. è morto a causa di una coltellata che l'ha raggiunto mentre interveniva nel proteggere suo fratello minore... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

