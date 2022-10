L alcol piu comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alcol piu comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ETANOLO

Significato/Curiosita : L alcol piu comune

L'etanolo (o alcol etilico) è un alcol a catena alchilica lineare, la cui formula di struttura condensata è ch3ch2oh. è anche chiamato, per antonomasia...

Distillazione un etanolo di purezza superiore. per questo con la dicitura "alcol puro" si indica una soluzione di etanolo in acqua al 95%. l'etanolo puro al 100%... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 17 ottobre 2022

