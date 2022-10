Vivono in conchiglie altrui - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono in conchiglie altrui. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAGURI

Significato/Curiosita : Vivono in conchiglie altrui

Esso. i dial (() daiyaru, lett. "conchiglia di mare") sono conchiglie derivanti da alcune creature che vivono nei mari del cielo. hanno svariati usi...

44.383333°n 12.583333°e44.383333; 12.583333 il relitto della piattaforma paguro è il relitto di una piattaforma metanifera per l'esplorazione petrolifera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

