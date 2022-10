Valutare i pro e i contro: mettere sulla __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Valutare i pro e i contro: mettere sulla __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BILANCIA

Significato/Curiosita : Valutare i pro e i contro: mettere sulla __

Posto e valutare la situazione.

Vedi bilancia (disambigua). una bilancia di misura (normalmente detta "bilancia") è uno strumento per la misura della massa di un oggetto. una bilancia (anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

