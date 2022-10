Vi si trova il calcagno del piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi si trova il calcagno del piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALLONE

Significato/Curiosita : Vi si trova il calcagno del piede

Altri significati, vedi calcagno (disambigua). il calcagno è l'osso più voluminoso del tarso e costituisce il tallone. si trova in posizione infero-laterale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tallone (disambigua). il tallone è l'estremità posteriore del piede ed è costituito dal calcagno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

