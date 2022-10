Trasandate nell aspetto, poco curate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trasandate nell aspetto, poco curate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIATTE

Significato/Curiosita : Trasandate nell aspetto, poco curate

Da ciò si deduce che gandalf non badi troppo al suo aspetto; è un uomo trasandato, dall'aspetto molto trascurato e disordinato, ma con dei tratti rassicuranti...

Gli sciatt sono un piatto tipico della valtellina. letteralmente sciatt in dialetto valtellinese vuol dire rospo, invece gli sciatt sono delle frittelline... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con trasandate; nell; aspetto; poco; curate; Le ultime pennell ate; Usa il cannell o ossidrico; Un appellativo di rispetto usato nell India coloniale; Si dice sperando nell eternità: per __; L aspetto d una questione che spesso...si tralascia; Dall aspetto che ricorda la melanzana; Nucleo galattico di aspetto stellare; Relativo all aspetto superficiale; Lo è un cibo poco saporito; Le ha chi dorme poco ; Irascibile e poco socievole; poco importanti o piccole... come certe lettere; Estrema precisione, accurate zza; Negligenze, trascurate zze nell osservare obbligo; Accurate selezioni; Quello dentale può derivare da carie trascurate ; Cerca nelle Definizioni