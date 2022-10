Strumenti da polso che misurano il tempo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti da polso che misurano il tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OROLOGI

Significato/Curiosita : Strumenti da polso che misurano il tempo

Dei fili al polso di un paziente febbrile per ottenere una registrazione del battito cardiaco nel 1872 al st bartholomew's hospital. il primo sistematico...

Marche e principale esportatore di orologi di qualità. questa nazione ha saputo infatti investire nella produzione di orologi artigianali pregiati, ma ha anche...

