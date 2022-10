Stendere e sviluppare una teoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stendere e sviluppare una teoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELABORARE

Significato/Curiosita : Stendere e sviluppare una teoria

Elabora ulteriormente la funzione etica nel dramma teatrale, giungendo a stendere, nell'heautontimorumenos, la celebre battuta: «homo sum, humani nihil a...

Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con stendere; sviluppare; teoria; Ampliare, estendere ; Estendere ; Distendere con il ferro; stendere la crema; Un idea da sviluppare ; Se è oscura, si può sviluppare ma non è la trama; La camera buia per sviluppare le foto; Un metodo per sviluppare le potenze di a+b; Fondò la teoria dell evoluzionismo; teoria evoluzionistica di tipo finalistico; Fondò la teoria dell evoluzionismo; teoria detta anche marginalismo; Cerca nelle Definizioni