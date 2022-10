Sigla per donatori di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per donatori di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AVIS

Significato/Curiosita : Sigla per donatori di sangue

Parla di donatori universali di sangue (o meglio, di emazie) per il gruppo 0 negativo, i cui globuli rossi mancano di tutti gli antigeni, e di donatori universali...

avis – comune dell'alentejo, portogallo

Se sono del sangue si fanno in laboratorio; Lo usa la polizia per trovare tracce di sangue; Carenza di globuli rossi nel sangue; Vi si conserva il sangue per le trasfusioni