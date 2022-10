Si può fare di vimini o con una palla da basket - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può fare di vimini o con una palla da basket. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANESTRO

Significato/Curiosita : Si puo fare di vimini o con una palla da basket

Effettuato o meno (accorgimento per evitare errori di parallasse). l'anello del canestro è posto a 3,05 m di altezza dal campo. la palla da basket deve essere...

Squadra. il punteggio assegnato per la realizzazione di un canestro è variabile: se il canestro viene segnato tramite un tiro libero dalla linea dei 5,5... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con fare; vimini; palla; basket; Il fare derivante dal greco segue la teoria; Sono attenti a mangiar bene e fare sport; Pezzo d artiglieria... per fare il pesto; Maneggiare acqua e farina per fare il pane; Cesto di vimini usato un tempo per portare cibo; Un cesto di vimini ; Lavora con i vimini ; Artigiani che intrecciano vimini ; Un energica spalla ta; Si porta a spalla ; Fiori a palla azzurri o rosei; Sacca a spalla ; Blasonata squadra di basket di Milano; Lega del basket professionistico USA; L Abdul J abbar leggenda del basket USA; Storica squadra di basket di Milano; Cerca nelle Definizioni