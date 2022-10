Il numero delle dita di una mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il numero delle dita di una mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CINQUE

Significato/Curiosita : Il numero delle dita di una mano

Tramite il polso. comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. la mano è il primo strumento del genere umano, nell'homo...

(disambigua). disambiguazione – "cinque" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cinque (disambigua). cinque (indoeuropeo *penkwe; cf. latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

