Se è murata non affaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se è murata non affaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINESTRA

Significato/Curiosita : Se e murata non affaccia

Walled in - murata viva, su internet movie database, imdb.com. (en) walled in - murata viva, su allmovie, all media network. (en) walled in - murata viva, su...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi finestra (disambigua). la finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con murata; affaccia; Città turca affaccia ta sul Bosforo; Il termine inglese con cui si indicano gli Stati degli USA affaccia ti sul Pacifico; Mare chiuso su cui si affaccia no Russia e Iran; Località affaccia ta sul golfo di Venezia;