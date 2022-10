Materiale antiaderente per pentole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale antiaderente per pentole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEFLON

Significato/Curiosita : Materiale antiaderente per pentole

Essere più o meno antiaderente: naturale: la padella non ha alcun trattamento superficiale e l'effetto antiaderente è legato al materiale a al grasso utilizzato...

Disambiguazione – "teflon" rimanda qui. se stai cercando il materiale prodotto dalla e.i. du pont de nemours and company, vedi teflon af. il politetrafluoroetilene... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

