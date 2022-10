Manca al dissennato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Manca al dissennato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Manca al dissennato

Ivanova, la seconda moglie di fëdor pavlovic, pia donna che il vecchio dissennato aveva soprannominato klikuša, perché preda di crisi isteriche causate...

Espresso. in pratica si considerano solamente i criteri per i numeri in base 10. nel caso il criterio parli di "ultime cifre", si intende sempre quelle...