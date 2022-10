Lugubri attrezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lugubri attrezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FALCI

Significato/Curiosita : Lugubri attrezzi

Misterioso caso riguardo uno strano oggetto piombato per coincidenza nella lugubre città che sta attirando uno sciame di cicale giganti. il film è stato distribuito...

No da borghi a crosetto, lo speciale, 27 agosto 2020 ^ giuseppe alberto falci, quirinale, crosetto: «che onore quei 114 voti. ma in tempi così difficili... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con lugubri; attrezzi; Più che lugubri ; lugubri , luttuose; lugubri , tetri come certi volti; attrezzi per sgrossare legname; attrezzi per grandi salti; attrezzi con le lame; attrezzi da mastri carrai; Cerca nelle Definizioni