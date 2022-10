Insieme di forchette e coltelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insieme di forchette e coltelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POSATERIA

Significato/Curiosita : Insieme di forchette e coltelli

Centinaia di piccoli negozi che fabbricano coltelli, spesso specializzati in particolari tipi o nel produrre coltelli personalizzati. fabbricarne è un hobby...

Con il termine posata si intende principalmente un utensile (come la forchetta, il coltello o il cucchiaio) che serve per mangiare o cucinare evitando... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con insieme; forchette; coltelli; L insieme dei corpi dei neuroni nel cervello; insieme di azioni pianificate per un obiettivo; Raggruppamento o insieme di persone; La porzione di un insieme ; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola; forchette , coltelli, cucchiai..; Mangioni, buone forchette ; forchette ... molto calme; Agente segreto della tv col coltelli no svizzero; Assieme a forchette e coltelli sulla tavola; Si ripiega nel coltelli no tascabile; Affilano coltelli ; Cerca nelle Definizioni