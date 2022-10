Gioco enigmistico di incastri numerici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco enigmistico di incastri numerici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gioco enigmistico di incastri numerici

Un gioco enigmistico è un gioco che consiste nel risolvere enigmi di vario genere, come ad esempio giochi in versi, crittografie, rebus, parole crociate...

Il sudoku, in giapponese ( sudoku), nome completo suji wa dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire "sono consentiti solo numeri solitari")...