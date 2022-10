Ne fanno parte il Cimone e il Terminillo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ne fanno parte il Cimone e il Terminillo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPENNINI

Significato/Curiosita : Ne fanno parte il cimone e il terminillo

M). una parte dell'appennino umbro-marchigiano interessa il lazio orientale dove, nella catena dei monti reatini, si erge il monte terminillo (2217 m)...

Il nome sarebbe passato dall'indicare il solo appennino settentrionale a tutta la catena. gli appennini corrono per tutta la loro lunghezza in territorio...

