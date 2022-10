Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCOMPOSTA

Significato/Curiosita : Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura

scomposta è il secondo album della musicista italiana susanna parigi, pubblicato in formato cd nel 1999 dalla casa discografica nuova carisch. il disco... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

come la mente... libera e svuotata di pensieri; Scimmia come Rafiki de Il Re Leone; Veneti come Walter Chiari e Licia Colò; Originario della Basilicata... come l Amaro; Una brutta e perfida vecchiaccia; Una brutta situazione meteorologica; Farne una brutta è fonte di imbarazzo; Donna brutta e dispettosa; Bloccata per la frattura ; In geologia, frattura della crosta terrestre; Carbone fossile dalla caratteristica frattura concoide; Bloccare tramite malta un arto frattura to;