Si dice sperando nell eternità: per __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice sperando nell eternità: per __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SEMPRE

Significato/Curiosita : Si dice sperando nell eternita: per __

Propria vita e invita a essere responsabili del proprio tempo, perché, come dice il poeta stesso nel verso precedente, "dum loquimur, fugerit invida aetas"...

Avviene sempre se è l'evento certo. sempre – album di oscar valdambrini, angel pocho gatti, franco monaldi e renato sellani del 1968 sempre – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

