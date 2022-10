Curatore di un giornale o un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curatore di un giornale o un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REDATTORE

Significato/Curiosita : Curatore di un giornale o un libro

Correttori di bozze, talvolta, precursori della figura dello stesso curatore), ora è il curatore a farsi carico dei refusi. (il curatore sigla le n.d...

Caporedattore editorialista opinionista critico inviato corrispondente redattore anchorman organizzazioni e associazioni associazione mondiale della carta...

Altre definizioni con curatore; giornale; libro; La allestisce il curatore ; La Imma sostituto procuratore di una serie TV; I pericoli per l assicuratore ; Un procuratore come Imma Tataranni in TV; Un giornale o un numero razionale; Fucina... del giornale ; Telegiornale regionale; Servizio sensazionale annunciato sulla prima pagina di un giornale ; libro di Remarque e film di guerra del 1930; L orso del libro della giungla; L Edmondo che scrisse il libro Cuore; libro che racchiude istruzioni e indicazioni; Cerca nelle Definizioni