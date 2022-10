Contenitore per vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contenitore per vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TINO

Significato/Curiosita : Contenitore per vino

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto. nel...

tino (tinos) – isola dell'egeo, unità periferica ed ex-comune nella periferia dell'egeo meridionale tino – isola del mar ligure tino – nome proprio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

