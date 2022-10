Il consumo della terra da parte di vento e acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il consumo della terra da parte di vento e acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EROSIONE

Significato/Curiosita : Il consumo della terra da parte di vento e acqua

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «erosione» wikimedia commons contiene immagini o altri file su erosione erosione, su vocabolario treccani, istituto...

Altre definizioni con consumo; della; terra; parte; vento; acqua;