Il comune genovese... su cui scrivere col gesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il comune genovese... su cui scrivere col gesso.

Soluzione 7 lettere : LAVAGNA

Significato/Curiosita : Il comune genovese... su cui scrivere col gesso

L'importazione dall'est europeo. in passato, erano fiorenti anche l'estrazione del gesso e della pietra-pece nel ragusano (per l'estrazione di idrocarburi) anche...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lavagna (disambigua). una lavagna è una superficie piana rigida usata come piano di scrittura...

