Il compositore detto il Prete rosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compositore detto il Prete rosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VIVALDI

Significato/Curiosita : Il compositore detto il prete rosso

Salute, era detto "il prete rosso" per il colore dei capelli. fu uno dei violinisti più virtuosi del suo tempo e uno dei più grandi compositori di musica...

Disambiguazione – "vivaldi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi vivaldi (disambigua). antonio lucio vivaldi (venezia, 4 marzo 1678 –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

