Complessi di utensili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complessi di utensili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ARMAMENTARI

Significato/Curiosita : Complessi di utensili

Indicherebbe solo gli utensili da utilizzare su questo tipo di macchine (dal francese fraise, fragoletta, a causa della forma particolare di queste punte). in...

L'armamentario chirurgico di giovanni alessandro brambilla' è un insieme di strumenti chirurgici conservati nel'archivio del museo per la storia dell'università... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con complessi; utensili; complessi di principi che si studiano; complessi orchestrali; Possono essere semplici, complessi o raffinati; complessi ... d acini; utensili per filtrare; utensili per lavorare in officina; utensili da lavoro; Tutti gli utensili necessari; Cerca nelle Definizioni