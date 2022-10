Come un bersaglio non colpito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un bersaglio non colpito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MANCATO

Significato/Curiosita : Come un bersaglio non colpito

Disambiguazione – se stai cercando la frazione di oggiono (lc), vedi bersaglio (oggiono). un bersaglio è tutto ciò che si vuol colpire, sia con il tiro di una arma...

L'atto mancato o paraprassia, o atto sintomatico, o lapsus d'azione, definito in inglese come "slittamento" (freudian slip), è un fenomeno psichico che... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

