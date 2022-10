Combinarsi, unirsi... come metalli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combinarsi, unirsi... come metalli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FONDERSI

Significato/Curiosita : Combinarsi, unirsi... come metalli

Tutti i metalli hanno la tendenza a combinarsi con l'ossigeno a diverse temperature. i metalli usati in odontotecnica non devono combinarsi a freddo...

Anche 4 sessi es. boletus aereus). miceli di varia sessualità possono fondersi ma solo il patrimonio genetico completo può dare origine ad un carpoforo...

Altre definizioni con combinarsi; unirsi; come; metalli; I nobili sono incapaci di combinarsi con altri; Munirsi ; Farla significa unirsi a qualcuno per loschi fini; Si urtano prima di unirsi ; unirsi ... in guerra; Organismo piccolissimo come un batterio; Supermercato senza grandi marche come Lidl ing; come Reinhold Messner e Walter Bonatti; La come dy equivalente al cabaret ing; Strumenti metalli ci... che fanno din don dan; Guarnizioni metalli che tipiche degli abiti punk; Lavorano metalli preziosi; Stridii metalli ci, tipici dei... fantasmi rumorosi;