Colui che prevede il futuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colui che prevede il futuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INDOVINO

Significato/Curiosita : Colui che prevede il futuro

O strega, ed evocata per rivelare il futuro o terrorizzare e talvolta uccidere l'evocatore. la leggenda racconta che attraversa gli specchi per arrivare...

Vedi mantica (disambigua). disambiguazione – "indovino" rimanda qui. se stai cercando l'origami, vedi indovino (origami). la divinazione è la presunta capacità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

