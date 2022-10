Colubrina a lunga gittata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colubrina a lunga gittata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PASSAVOLANTE

Significato/Curiosita : Colubrina a lunga gittata

L'artiglieria a sua disposizione era un insieme di vecchi pezzi ad anima liscia tra i quali 20 cannoni, tre obici, due mortai e una colubrina rinascimentale...

Marchiatura a fuoco. per estensione, il termine passavolante è passato a indicare un parassita o scroccone. passavolante, in vocabolario treccani on line, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

