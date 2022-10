Calzature da sci oppure da trekking - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calzature da sci oppure da trekking. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCARPONI

Significato/Curiosita : Calzature da sci oppure da trekking

derivando il termine dalla lingua inglese, viene indicato anche come trekking o hiking con il primo termine che deriva dal verbo inglese to trek, che...

Su michele scarponi wikimedia commons contiene immagini o altri file su michele scarponi wikinotizie contiene l'articolo ciclismo: scarponi vince la 44ª... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con calzature; oppure; trekking; Alte calzature ; Un pellame per calzature ; Fabbrica alte calzature ; calzature particolarmente pesanti e resistenti; Cattivo come un odore oppure un sapore; Limitate numericamente, oppure non brave; È IVA, oppure di calcio; Cileno oppure californiano; Sono vicine nel trekking ; Si percorre nel trekking ; Vi si dorme durante i trekking ; Gli estremi del trekking ; Cerca nelle Definizioni