I bambini non devono accettarle dagli sconosciuti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I bambini non devono accettarle dagli sconosciuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARAMELLE

Significato/Curiosita : I bambini non devono accettarle dagli sconosciuti

Hope come se fosse una di famiglia, a prescindere dagli errori che ha commesso le vuole troppo bene e non ha la forza di ucciderla, sentendo queste parole...

Vedi caramello (singolo). il caramello è il risultato della cottura del saccarosio sino alla sua fusione, che avviene oltre i 160 °c. con il caramello si... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

