Un apparecchio come l aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un apparecchio come l aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VELIVOLO

Significato/Curiosita : Un apparecchio come l aereo

Carburante imbarcati e consumati, era riportato un dato palesemente errato, -2000 kg taxi, ovvero come se l'aereo consumasse 2000 kg di combustibile per il...

È detto velivolo stealth (dall'inglese, "furtivo") o invisibile al radar, un aeroplano realizzato con tecnologie che lo rendono impercettibile (o meglio:... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

Altre definizioni con apparecchio; come; aereo; apparecchio portatile usato per riprendere; apparecchio per la ventilazione; Lo e un apparecchio come il Kindle di Amazon; L apparecchio per vedere Sky; come un bersaglio non colpito; come la mente... libera e svuotata di pensieri; Scimmia come Rafiki de Il Re Leone; Disgregata, disgiunta... come una brutta frattura; Guidare un aereo ; Il momento in cui l aereo si alza in volo; Associazione Trasporto aereo ; Le impennate dell aereo ;