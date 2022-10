L acido della fatica muscolare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L acido della fatica muscolare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LATTICO

Significato/Curiosita : L acido della fatica muscolare

Turba il ph cellulare delle fibre muscolari e un loro accumulo si correla alla comparsa della cosiddetta fatica muscolare. il corpo umano possiede dei sistemi...

lattico è chirale, ne esistono pertanto due enantiomeri. l'enantiomero che compare nei cicli metabolici dei sistemi viventi è l'acido s-(+)-lattico o... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 ottobre 2022

