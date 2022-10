Vitigno nero francese diffuso come il Merlot - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vitigno nero francese diffuso come il Merlot. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CABERNET

Significato/Curiosita : Vitigno nero francese diffuso come il merlot

(california, australia e nuova zelanda). lo chardonnay e il merlot sono, tra i vitigni francesi cosiddetti "internazionali", quelli più coltivati in ogni...

Il cabernet sauvignon è un vitigno a bacca nera originario della gironda, nelle zone del médoc e del graves-saint-amant, ed è senz'altro la varietà più... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con vitigno; nero; francese; diffuso; come; merlot; Noto vitigno a bacca bianca; vitigno nero del sud della Francia fra; Il vitigno Franc o Sauvignon; Il vitigno Friulano... un tempo; Genero sità; Né bianco né nero ... per il sommelier; È nero e dà ai nervi; La Domus che era la reggia di nero ne; Città francese capoluogo del dipartimento del Lot; Albert, storico francese ; Il re francese detto l Ardito; Pierre, violinista francese del passato; Roditore diffuso sulle Alpi; Canide lupino diffuso nell Africa subsahariana; Relativo ad un diffuso testo sacro; Un diffuso gioco di carte; Membri della società segreta come Ugo Foscolo; L Elio di Sardegna come un infanzia; come un componimento difficile da comprendere; come l acqua che cade dal cielo; Relativo a merlot o cabernet; La fine del merlot ; Vi si vendono merlot e sauvignon; Si pigia per il Cabernet e il merlot ; Cerca nelle Definizioni