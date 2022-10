Si usa per scrivere... cose non definitive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per scrivere... cose non definitive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MATITA

Significato/Curiosita : Si usa per scrivere... cose non definitive

Da umberto eco ed edito per la prima volta da bompiani nel 1980. già autore di numerosi saggi, il semiologo decise di scrivere il suo primo romanzo, cimentandosi...

Una matita (o lapis) è uno strumento per disegnare e per scrivere. la matita comune è solitamente un bastoncino di legno con un'anima in grafite; esiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

