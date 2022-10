In TV, Fonzie lo avviava con un colpetto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In TV, Fonzie lo avviava con un colpetto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : JUKEBOX

Significato/Curiosita : In tv, fonzie lo avviava con un colpetto ing

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi jukebox (disambigua). il jukebox, o juke-box è un apparecchio da installazione pubblica che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con fonzie; avviava; colpetto; fonzie lo aziona con un pugno; __ Winkler: è fonzie nella serie Happy Days; Ripetuto è un colpetto sulla testa del cane; colpetto alla porta; Un leggero colpetto ; colpetto sul mouse; Cerca nelle Definizioni