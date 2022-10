Treno in testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Treno in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Treno in testa

Colpisce a morte il governatore e uscendo dal treno viene osannato di nuovo dalla folla. nel treno, ora in mano ai rivoluzionari, juan e john incontrano...

tr – codice vettore iata di tiger airways tr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua turca tr – codice iso 3166-1 alpha-2 della turchia tr – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

Altre definizioni con treno; testa; Vi si dorme in treno ; Possono esserlo i posti in treno ; Prime in treno ; Può far perdere il treno ...o l appuntamento; La sua testa di serpenti pietrifica chi la guarda; testa te per provarne la validità; Fatto oggetto di odio, detesta to; È formata dalla testa del femore; Cerca nelle Definizioni