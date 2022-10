Trastormarsi, mutare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trastormarsi, mutare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIVENIRE

Significato/Curiosita : Trastormarsi, mutare

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi divenire (disambigua). il divenire, inteso come mutamento, movimento, scorrere senza fine della... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 15 ottobre 2022

